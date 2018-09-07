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Спортивные объекты

В с.Сеяха (Ямал) построен спортивный комплекс «Арктика»

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В с.Сеяха построен долгожданный спортивный комплекс «Арктика». Просторные спортивный и тренажёрные залы, душевые кабины, кабинеты для специалистов, медпункт и балкон для болельщиков предоставлены жителям самого северного поселения Ямальского района. Спортивный объект построен на средства Ямальского района. В спортивно-оздоровительном комплексе «Айсберг» планируется проведение учебно-тренировочных занятий по волейболу, мини-футболу, баскетболу, а также занятия в тренажерном зале и по национальным видам спорта.

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https://www.sabetta-yanao.ru/single-post/2017/11/15/В-Сеяхе-начал-работу-долгожданный-спортивный-комплекс

Ямал, ЯНАО, Ямальский район, Сеяха, спортивный комплекс
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