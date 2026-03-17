В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса — «Факел Арена». Идея его строительства была озвучена в 2021 году. «Факел Арена» стала первым в регионе специализированным центром для футзала. Новый трехэтажный спортивный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров станет домашней площадкой футбольного клуба «ФАКЕЛ ЯМАЛ». Это один из объектов, строительство которого было приурочено к 50-летию Нового Уренгоя .

Футзальный клуб является одним из ведущих спортивных коллективов Ямала и представляет регион во Всероссийских соревнованиях по футзалу среди команд Высшей лиги. Команда ведет свою историю с 2009 года, за это время она прошла путь от региональных соревнований до участия в профессиональных турнирах российского футзала. С 2024 года клуб входит в спортивное сообщество «ФАКЕЛ ЯМАЛ».

Также в новое здание переедут и юные футболисты спортивной школы имени К. Еременко. Здесь смогут заниматься более 400 воспитанников под руководством восьми тренеров-преподавателей. Ребята неоднократно становились победителями и призерами российских соревнований. Сегодня пятеро выпускников школы выступают за основной состав клуба «ФАКЕЛ ЯМАЛ».

Многофункциональный спортивный комплекс спроектирован с разделением пространства на несколько функциональных блоков. Центральное место занимает универсальный спортивный зал размером 66,7 на 38,5 метра с трибунами для зрителей вместимостью не менее 1000 человек.

Кроме того, инфраструктура комплекса включает зал хореографии и фитнес-центр, где будут проходить занятия по общей физической подготовке, фитнесу, аэробике и танцам. После тренировок спортивных групп эти пространства также будут доступны для жителей города. Одновременно в спортивном комплексе могут заниматься порядка 150 человек.В составе комплекса предусмотрено отделение спортивной медицины с оборудованием для физиопроцедур. Особое внимание при проектировании и оснащении комплекса уделено доступности для маломобильных граждан. В здании предусмотрена безбарьерная среда, а на трибунах оборудованы специальные места для зрителей, передвигающихся на инвалидных колясках. При строительстве «Факел Арены» были учтены климатические особенности региона: применены морозостойкие и теплоизоляционные материалы.