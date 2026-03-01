Второй корпус центра «Кадет» — круглогодичная многопрофильная площадка, входящая в муниципальную сеть Школы Ямолод для работы с юными ямальцам по таким направлениям, как общефизическая и огневая подготовка, рукопашный бой, управление БПЛА и тактическая медицина. Общая площадь нового центра почти 11 тысяч квадратных метров, а стоимость его возведения составила 50 млн. рублей. На основной площадке — крытом полигоне (860 м.кв.) — установлены модульные конструкции, имитирующие городскую застройку с баррикадами, перегородками и лабиринтами. Также на территории обустроен тематический городок с окопами и блиндажами, военизированная полоса препятствий, летом будет доступна верёвочная тропа и палаточный комплекс. Мобильность оборудования позволяет подстраивать пространство под любые сценарии военно-тактических игр. Внутри здания также обустроены смотровая площадка для судей и зрителей, раздевалки и оружейная комната. На базе центра также планируют проводить военно-спортивные соревнования и мастер-классы для ямальцев, в том числе курсы под руководством специалистов Школы Ямолод и инструкторов ямальского филиала центра «ВОИН».

В открытии нового корпуса приняли участие более 50 северян. Первыми новые пространства оценили глава Ноябрьска, ветераны боевых действий и СВО, инструкторы ямальского филиала центра «ВОИН», команда Ресурсного центра добровольчества и патриотического воспитания «Кадет», а также участники «Ямальской школы кадрового резерва».

Новый корпус «Кадета», это продолжение парка на Площади Опалённой Юности , благоустроенного в 2024 году.