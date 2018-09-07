В с.Яр-Сале (Ямал) открылся детский сад
Сегодня произошло важное праздничное событие, которого так ждали все жители районного центра — открылся второй корпус детского сада «Солнышко». Здесь будут работать хореографический и компьютерный классы, зал для занятий музыкой и библиотека. Для 240 воспитанников будут работать 156 сотрудников.
На огромной территории расположились детские и спортивные площадки, беседки выполнены в виде импровизированных чумов
В период строительства.
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- lapshin-89
- 07.09.201816:34
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