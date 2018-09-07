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Детские сады и школы

В с.Яр-Сале (Ямал) открылся детский сад

  •  © www.mo-yamal.ru

Сегодня произошло важное праздничное событие, которого так ждали все жители районного центра — открылся второй корпус детского сада «Солнышко». Здесь будут работать хореографический и компьютерный классы, зал для занятий музыкой и библиотека. Для 240 воспитанников будут работать 156 сотрудников.

  •  © www.mo-yamal.ru

На огромной территории расположились детские и спортивные площадки, беседки выполнены в виде импровизированных чумов

  •  © www.mo-yamal.ru

В период строительства.

  •  © www.mo-yamal.ru

  •  © www.mo-yamal.ru

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Ямал, ЯНАО, Ямальский район, детский сад
  • lapshin-89 lapshin-89
    07.09.1817:03:40

    Уважаемые модераторы! Не стоит переносить кат, имейте уважение к чужой задумке и труду!!!

    #1067544
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