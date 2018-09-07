В с.Яр-Сале (Ямал) открылся детский сад

Сегодня произошло важное праздничное событие, которого так ждали все жители районного центра — открылся второй корпус детского сада «Солнышко». Здесь будут работать хореографический и компьютерный классы, зал для занятий музыкой и библиотека. Для 240 воспитанников будут работать 156 сотрудников.

На огромной территории расположились детские и спортивные площадки, беседки выполнены в виде импровизированных чумов

В период строительства.