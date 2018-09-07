На заводе Gillette в Санкт- Петербурге запущены новые производственные мощности

Компания Procter & Gamble запустила новую производственную линию и новый цех по упаковке бритвенных станков на заводе Gillette в Петербурге. Это позволит увеличить общий объем производства более чем на 25%.

Общая стоимость проекта более 2,5 млн долларов. На новой линии будут упаковываться станки Fusion, станки и кассеты Mach3 и кассеты Venus. Для работы на новой линии созданы дополнительно 50 рабочих мест.

С момента открытия производства общая сумма инвестиций составила 130 млн долларов, в том числе инвестиции за последние пять лет составили 30 млн долларов, они были направлены в расширение мощностей, модернизацию оборудования, реновацию помещений.

Производственные мощности ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл» позволяют не только удовлетворить потребности российского рынка, но и поставлять продукцию по всему миру. Более 50% продукции предприятия идет на экспорт — в Украину, Польшу, Казахстан, Турцию и Арабские Эмираты.

В настоящее время коллектив завода составляет более 600 человек, работающих на постоянной трудовой основе.