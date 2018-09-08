В Ленинском районе Московской области открыта новая больница

Молоковскую участковую больницу открыли в Ленинском районе. Новое учреждение здравоохранения рассчитано на 35 койко-мест в стационарном отделении, а также на 100 посещений в смену в поликлинике.

В больнице будут работать 55 врачей. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи будет вестись по профилям: терапия, стоматология, педиатрия, рентгенология, ультразвуковая диагностика, акушерство-гинекология, лабораторная диагностика, восстановительное лечение и физиотерапия.

Молоковская больница будет оказывать помощь жителям сразу нескольких сельских поселений — Молоковское, Володарское, Развилковское. Общая численность обслуживаемого населения составляет порядка 17 тысяч человек.