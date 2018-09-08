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Медучреждения

В Ленинском районе Московской области открыта новая больница

  •  © inozery.ru

Молоковскую участковую больницу открыли в Ленинском районе. Новое учреждение здравоохранения рассчитано на 35 койко-мест в стационарном отделении, а также на 100 посещений в смену в поликлинике.

В больнице будут работать 55 врачей. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи будет вестись по профилям: терапия, стоматология, педиатрия, рентгенология, ультразвуковая диагностика, акушерство-гинекология, лабораторная диагностика, восстановительное лечение и физиотерапия.

Молоковская больница будет оказывать помощь жителям сразу нескольких сельских поселений — Молоковское, Володарское, Развилковское. Общая численность обслуживаемого населения составляет порядка 17 тысяч человек.

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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Leninskiy-rayon/molokovskuyu-uchastkovuyu-bolnicu-otkryli-v-leninskom-raione?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Московская область, больница
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