В поселке Свердловский открыли новую поликлинику, способную ежедневно обслуживать 270 взрослых и 50 детей.

В поликлинике предусмотрено все для удобства жителей. Есть игровая комната для детей, комната матери и ребенка и повышенного комфорта для людей с ОВЗ.

На первом этаже размещены отделение рентгенографии, фильтр-бокс, кабинеты неотложной помощи, процедурный и кабинет для забора анализов. На втором этаже — дневной стационар и детское отделение. На третьем этаже кабинеты функциональной диагностики и профилактики, кабинеты для профосмотров, специалисты и администрация.

Новая поликлиника обеспечит современным и комфортным помещением, новым высокотехнологичным оборудованием и квалифицированной помощью почти 30 тысяч жителей.