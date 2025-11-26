В Московской области открылась новая поликлиника
В поселке Свердловский открыли новую поликлинику, способную ежедневно обслуживать 270 взрослых и 50 детей.
В поликлинике предусмотрено все для удобства жителей. Есть игровая комната для детей, комната матери и ребенка и повышенного комфорта для людей с ОВЗ.
На первом этаже размещены отделение рентгенографии, фильтр-бокс, кабинеты неотложной помощи, процедурный и кабинет для забора анализов. На втором этаже — дневной стационар и детское отделение. На третьем этаже кабинеты функциональной диагностики и профилактики, кабинеты для профосмотров, специалисты и администрация.
Новая поликлиника обеспечит современным и комфортным помещением, новым высокотехнологичным оборудованием и квалифицированной помощью почти 30 тысяч жителей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0