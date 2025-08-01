В Московской области открылась новая поликлиника

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Во вторник начала работу новая поликлиника в деревне Сапроново Ленинского округа, она рассчитана на 750 посещений в смену.Объект построили в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена», Возведение поликлиники стоило 3,13 млрд рублей. Медучреждение будет обслуживать жителей шестого микрорайона, всего 74 тыс. человек.

В новой поликлинике будут оказывать первичную помощь детям и взрослым по целому ряду профилей — терапии, педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, терапии, эндокринологии, хирургии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии.

Во взрослом и детском отделениях предусмотрены отдельные входы, регистратуры и гардеробы.

Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть возможность рентгенологической, в том числе флюрографической, маммографической, МРТ и КТ, функциональной, ультразвуковой диагностики заболеваний.

В медучреждении сделали наглядную навигацию, расписание работы врачей представлено на электронном табло и информационном стенде, для самозаписи установили электронные киоски — как в детской, так и взрослой регистратурах. Также там работают два кабинета неотложной медпомощи для взрослых и детей.

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