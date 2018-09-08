«РУСКОМТРАНС» изготовил новую модель автоэвакуатора на шасси ГАЗ-С41R13

Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил автоэвакуатор на шасси ГАЗ-С41R13 с специальная платформой ломаного типа и КМУ Siberia 120 ТА2.

Автоэвакуатор предназначен для погрузки и дальнейшей перевозки неисправных автомобилей двумя способами: — методом погрузки с помощью эвакуатора со специальным захватным механизмом;- методом буксирования с помощью лебедки на платформу.

В комплекте: гидравлический ротатор, сертифицированная гидравлическая траверса с гидравлическим балансиром и колесными захватами.Автомобиль укомплектован огнетушителем, аптечкой, знаком аварийной остановки, полноразмерным запасным колесом, домкратом и баллонным ключом, дополнительный комплект инструмента: бородок слесарный 6,3 мм, ключ рожковый 7×8, ключ рожковый 8×10, ключ рожковый 10×12, ключ рожковый 12×13, ключ рожковый 13×14, ключ рожковый 14×17, ключ рожковый 19×22, ключ рожковый 24×27, ключ шестигранный 10, ключ шестигранный 12, отвертка шлицевая, отвертка крестовая, плоскогубцы комбинированные 160мм, сумка инструментальная, проблесковым маячком оранжевого цвета.

Характеристики: — крано-манипулятор — 2 выдвижные гидравлические секции; - грузовой момент, т/м — 11; - размах опор, м — 5,12;- минимальный вылет, м — 2,40; - грузоподъемность на минимальном вылете, кг — 4380; - максимальный вылет, м — 6,2; - грузоподъемность на максимальном вылете, кг-1800; - лебедка с тяговым усилием, т — 4,3.