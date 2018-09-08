Минобороны России дало положительное заключение по результатам летных испытаний Ил-76МД-90А

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина получил положительное предварительное заключение Минобороны России по результатам летных испытаний тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Об этом сообщил главный конструктор объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов.

Самолет был построен на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске в соответствии с новейшими требованиями оборонного ведомства. Он отметил, что Ил-76МД-90А за время эксплуатации в Вооруженных силах РФ показал свою эффективность.

По факту эксплуатации первой установочной партии и в условиях новых задач, стоящих перед военной авиацией, Министерством обороны были выставлены дополнительные требования к облику самолета. «В производстве уже находятся первые образцы Ил-76МД-90А, который построен по обновленным требованиям заказчика — Минобороны России», — сказал Юрасов.

На борту самолета стоит новейший навигационно-пилотажный комплекс, новая спутниковая система, современный комплекс связи, способный обеспечить радиосвязь во всех требуемых режимах, бортовой комплекс обороны, повышена точность навигации. Также были расширены возможности системы автоматического управления для обеспечения посадки по II категории.

«Полученное ПАО „Ил“ заключение дает возможность говорить о производстве и эксплуатации данного самолета для госзаказчиков», — отметил он, подчеркнув, что «это большой шаг к началу массового серийного производства».

Юрасов отметил, что «мы рассчитываем, что Ил-76МД-90А станет бестселлером рынка, так же, как в свое время его предшественник Ил-76, около 1000 единиц которого были поставлены в десятки стран мира».

«Уже сейчас мы прорабатываем заявки от ряда потенциальных заказчиков», — сказал он. Основной этап программы государственных испытаний (ГСИ) в настоящее время активно продолжается, планируется, что они завершатся в 2020-2021 годах.