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Фотофакты

Дальневосточная регата учебных парусников во Владивостоке

  •  © Фото с сайта newsvl.ru

Владивосток принимает первую «СКФ Дальневосточную регату учебных парусников 2018».

В регате участвуют 9 парусных судов из России, Японии, КНР, Индонезии и Республики Корея. Регата с участием больших парусных судов проходит в регионе впервые, она станет главным украшением IV Восточного экономического форума.

  •  © Фото с сайта newsvl.ru

  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru
  •  © Фото с сайта newsvl.ru

Для тех, кто не видел — «СКФ Черноморская регата больших парусников 2016»

Фото с сайта newsvl.ru

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парусники, Надежда, Владивосток, Дальневосточная регата
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