Дальневосточная регата учебных парусников во Владивостоке





© Фото с сайта newsvl.ru

Владивосток принимает первую «СКФ Дальневосточную регату учебных парусников 2018».

В регате участвуют 9 парусных судов из России, Японии, КНР, Индонезии и Республики Корея. Регата с участием больших парусных судов проходит в регионе впервые, она станет главным украшением IV Восточного экономического форума.





© Фото с сайта newsvl.ru





© Фото с сайта newsvl.ru



© Фото с сайта newsvl.ru



© Фото с сайта newsvl.ru



© Фото с сайта newsvl.ru



© Фото с сайта newsvl.ru

Для тех, кто не видел — «СКФ Черноморская регата больших парусников 2016 »

Фото с сайта newsvl.ru