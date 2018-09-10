Дальневосточная регата учебных парусников во Владивостоке
Владивосток принимает первую «СКФ Дальневосточную регату учебных парусников 2018».
В регате участвуют 9 парусных судов из России, Японии, КНР, Индонезии и Республики Корея. Регата с участием больших парусных судов проходит в регионе впервые, она станет главным украшением IV Восточного экономического форума.
Для тех, кто не видел — «СКФ Черноморская регата больших парусников 2016»
Фото с сайта newsvl.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
10.09.1816:24:40
10.09.1816:27:03 Высокое (т.е. большое) судно.
10.09.1820:36:28