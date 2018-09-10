Дан старт строительству Баимского ГОК на Чукотке

10 сентября дал старт строительству Баимского ГОК на Чукотке.

Инвестиции в этот проект компании «Евраз», который пока находится на подготовительной стадии, оценивается более чем в 300 млрд рублей. Речь идет о разработке одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Создатели проекта ожидают, что его запуск сделает Россию одним из крупнейших игроков на мировом рынке меди и практически удвоит объем ВРП Чукотского края — до уровня свыше 100 миллиардов рублей.

Введение в эксплуатацию ГОКа запланировано на 2024 год. Одним из потенциальных соинвесторов может выступить казахстанская компания Kazminerals. В настоящее время компании «Евраз» и Kazminerals ожидают одобрения соответствующей сделки о сотрудничестве на уровне правительственной комиссии по иностранным инвестициям. После одобрения сделки правкомиссией будет принято решение о создании под этот проект ТОР «Баимская».