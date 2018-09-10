На форуме Биотехмед показали первый Российский иммуноферментный автоматический анализатор



Иммуноферментный анализатор «Элиза"

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Иммуноферментный анализатор используется в диагностике для определения наличия определенных вирусов в крови. Его использование позволяет значительно удешевить и ускорить анализ, позволяя делать такие анализы массово, тем самым выявляя наличие вируса на самых ранних стадиях развития заболевания. Ранее в России такие приборы не производились.

Иммуноферментный анализатор «Элиза» разработан с нуля компанией Фармэко и производится на заводе Диапроцесс в Новосибирске в Академгородке. При этом, при аналогичной с иностранными аналогами точности и скорости, он получился компактнее, и может даже использоваться в передвижных медицинских диагностических комплексах, о которых я писал чуть ранее . К тому же аппарат вдвое дешевле зарубежных аналогов. Мало того, здесь в Академгородке производят еще и реагенты для него.



Иммуноферментный анализатор «Элиза"

© Роман Ковригин/Сделано у нас

«Элиза» умеет определять 4 вируса — это ВИЧ, вирус сифилиса, гепатитов B и С. и делает это в полностью автоматическом режиме. Так же анализатор может быть интегрирован в цифровую систему медицины, которая сейчас внедряется в наших клиниках.



Иммуноферментный анализатор «Элиза"

© Роман Ковригин/Сделано у нас

При работе в одну смену анализатор делает до 200 тысяч анализов в год, при этом одновременно в него может быть загружено до 184 образцов. Анализатор уже поставляется клиники, как в государственные по госзаказу так и в частные.