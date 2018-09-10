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Электроника и электротехника

На форуме Биотехмед показали первый Российский иммуноферментный автоматический анализатор

  • Иммуноферментный анализатор «Элиза"
  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Иммуноферментный анализатор используется в диагностике для определения наличия определенных вирусов в крови. Его использование позволяет значительно удешевить и ускорить анализ, позволяя делать такие анализы массово, тем самым выявляя наличие вируса на самых ранних стадиях развития заболевания. Ранее в России такие приборы не производились.

Иммуноферментный анализатор «Элиза» разработан с нуля компанией Фармэко и производится на заводе Диапроцесс в Новосибирске в Академгородке. При этом, при аналогичной с иностранными аналогами точности и скорости, он получился компактнее, и может даже использоваться в передвижных медицинских диагностических комплексах, о которых я писал чуть ранее. К тому же аппарат вдвое дешевле зарубежных аналогов. Мало того, здесь в Академгородке производят еще и реагенты для него.

  • Иммуноферментный анализатор «Элиза"
  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

«Элиза» умеет определять 4 вируса — это ВИЧ, вирус сифилиса, гепатитов B и С. и делает это в полностью автоматическом режиме. Так же анализатор может быть интегрирован в цифровую систему медицины, которая сейчас внедряется в наших клиниках.

  • Иммуноферментный анализатор «Элиза"
  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

При работе в одну смену анализатор делает до 200 тысяч анализов в год, при этом одновременно в него может быть загружено до 184 образцов. Анализатор уже поставляется клиники, как в государственные по госзаказу так и в частные.

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  • rvk
  • 10.09.201821:57
  • 5
биотехмед-2018, Элиза, Фармэко
  • Комментарий удален
  • Сергей Перовский
    10.09.1823:15:20

    Здорово.

    Еще бы самые распространенные: грипп и подобные вирусные инфекции, чтобы их не пытались антибиотиками лечить.

    #1068549
    • rvk rvk
      10.09.1823:28:46

      Антибиотиками лечат не грипп, а его осложнения, сам грипп как и любое другое ОРВИ выявляется легко на основе общего анализа крови.

      #1068553
  • Нет аватара Kostya
    10.09.1823:55:34

    Это уже что-то, не автомат калашникова! Может лет так через 5-10 создадите свое устройство фотолитографии для печати процессоров и тогда начнется прорыв!

    #1068567
    • Нет аватара termometrix
      11.09.1801:05:21

      в будущем

      Их есть,но надо продолжать развитие,есть куда расти

      Воронеж

       http://vniipm.ru/ru/ 

      и в Белоруссии

       http://www.planar.by/ru/about/ 

      Наш профессор Мурадин Кумахов развил и ренгеновскую оптику-литографию с помощью специальных линз для экспонирования,в будущем наверн будет востребован этого метода,но процесс имхо медленный.

      Отредактировано: termometrix~01:10 11.09.18
      #1068595
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.09.1800:30:16

       Процесс пошел!

    #1068583
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