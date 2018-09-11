«Петровакс Фарм» запустила линию по производству новейшей четырехвалентной вакцины от гриппа

НПО «Петровакс Фарм» в Московской области отмечает 10-летний юбилей производством первых серий четырехвалентной вакцины и открытием новой, третьей линии по выпуску субстанций, суппозиториев и таблеток.

Первая в России четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа Гриппол Квадривалент — это самая современная сегодня противогриппозная вакцина с высокой профилактической эффективностью и безопасностью. Она производится по технологии полного цикла в России, в одноразовых шприцах без консервантов, и обеспечивает защиту от 4-х штаммов гриппа.

Ключевым преимуществом вакцины является трехкратное снижение антигенной нагрузки на организм человека. В компании говорят, что их антиген-сберегающая технология уникальна, более 20 лет используется в производстве вакцин в России, которые успешно применяются в рамках Национальных календарей профилактических прививок РФ и других стран.

Пока всего шесть стран в мире производят четырехвалентные вакцины для профилактики гриппа: Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Германия и Франция. С 2018 года собственное независимое производство есть и в России.

Накануне эпидемиологического сезона 2018-2019 гг. новая вакцина разрешена для иммунизации взрослых старше 18 лет. В настоящее время проходят клинические исследования с участием детей, одобренные Министерством Здравоохранения.

http://petrovax.ru/press_centre/news/2018/1346/

С 2012 года ВОЗ дает рекомендации по вакцинации четырехвалентнаями гриппозными вакцинами против гриппа. Это связано с необходимостью повышения профилактической эффективности вакцинации от гриппа, и как следствие — снижения заболеваемости, экономических потерь, повышения доверия населения к ежегодной вакцинации. По данным фармакоэкономических исследований при замене 3-х валентной вакцины 4-х валентной в РФ прогнозируемое количество предотвращенных случаев заболевания гриппом за сезон составит 265,8 тысяч случаев, объем предотвращенных затрат — более 2,5 млрд руб.

Справка

По словам Павла Носырева, вице-президент по производственной деятельности и качеству НПО Петровакс Фарм, " производственный комплекс работает уже 10 лет в соответствии с GMP и ISO стандартами и сегодня является одним из самых высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Особая гордость — это международные проекты по импортозамещению — локализация полного цикла вакцины для профилактики пневмококковых инфекций и современных тромболитиков. И сейчас компания продолжает динамично развиваться. В планах — расширение производственных мощностей до четырех линий, увеличение склада и строительство административного корпуса".