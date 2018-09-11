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Производство

«Петровакс Фарм» запустила линию по производству новейшей четырехвалентной вакцины от гриппа

  •  © petrovax.ru

НПО «Петровакс Фарм» в Московской области отмечает 10-летний юбилей производством первых серий четырехвалентной вакцины и открытием новой, третьей линии по выпуску субстанций, суппозиториев и таблеток.

Первая в России четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа Гриппол Квадривалент — это самая современная сегодня противогриппозная вакцина с высокой профилактической эффективностью и безопасностью. Она производится по технологии полного цикла в России, в одноразовых шприцах без консервантов, и обеспечивает защиту от 4-х штаммов гриппа.

Ключевым преимуществом вакцины является трехкратное снижение антигенной нагрузки на организм человека. В компании говорят, что их антиген-сберегающая технология уникальна, более 20 лет используется в производстве вакцин в России, которые успешно применяются в рамках Национальных календарей профилактических прививок РФ и других стран.

Пока всего шесть стран в мире производят четырехвалентные вакцины для профилактики гриппа: Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Германия и Франция. С 2018 года собственное независимое производство есть и в России.

Накануне эпидемиологического сезона 2018-2019 гг. новая вакцина разрешена для иммунизации взрослых старше 18 лет. В настоящее время проходят клинические исследования с участием детей, одобренные Министерством Здравоохранения.

 http://petrovax.ru/press_centre/news/2018/1346/ 

С 2012 года ВОЗ дает рекомендации по вакцинации четырехвалентнаями гриппозными вакцинами против гриппа. Это связано с необходимостью повышения профилактической эффективности вакцинации от гриппа, и как следствие — снижения заболеваемости, экономических потерь, повышения доверия населения к ежегодной вакцинации. По данным фармакоэкономических исследований при замене 3-х валентной вакцины 4-х валентной в РФ прогнозируемое количество предотвращенных случаев заболевания гриппом за сезон составит 265,8 тысяч случаев, объем предотвращенных затрат — более 2,5 млрд руб.

Справка

По словам Павла Носырева, вице-президент по производственной деятельности и качеству НПО Петровакс Фарм, " производственный комплекс работает уже 10 лет в соответствии с GMP и ISO стандартами и сегодня является одним из самых высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Особая гордость — это международные проекты по импортозамещению — локализация полного цикла вакцины для профилактики пневмококковых инфекций и современных тромболитиков. И сейчас компания продолжает динамично развиваться. В планах — расширение производственных мощностей до четырех линий, увеличение склада и строительство административного корпуса".

  •  © petrovax.ru
  •  © petrovax.ru
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https://newizv.ru/news/tech/11-09-2018/petrovaks-farm-zapustila-liniyu-po-proizvodstvu-noveyshey-vaktsiny-ot-grippa

Петровакс Фарм, Вакцина от гриппа, Гриппол® Квадривалент
  • Нет аватара vlTepes
    11.09.1812:37:00

    Что раздражает, так это то, что ты не можешь сейчас (в конце 90х, начале 00х можно было) прийти в аптеку и купить вакцину. Сделать укол в бедро я и сам могу, а вот выбора сейчас нет — выбирает клиника (как правило весь выбор — одна отечественная и одна западная), так что привиться от 4х штаммов гриппа я не могу при всем желании.

    #1068740
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