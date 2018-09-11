Клинцовский автокрановый завод представил новинку для высотных работ автогидроподъёмник АГП-36-5К

25 августа в Брянске состоялась традиционная выставка «Свенская ярмарка», собравшая на Андреевском луге, у стен Свято-Успенского Свенского монастыря, более двух тысяx участников и 120 тысяч гостей.

Экспонатами на ярмарке были выбраны автомобильный кран КС-35719-1-02 грузоподъемностью 16 тонн и новинка АО «КАЗ» автогидроподъёмник АГП-36-5К с высотой подъёма 36 м.

Высотный коленчато — телескопический автогидроподъемник на шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6×6. АГП обладает высокой мобильностью и маневренностью с возможностью работы на ЛЭП. АГП-36-5К так же отличается простотой в эксплуатации и техническом обслуживании и обладает зоной работы в спектре 360° и возможность работ ниже уровня горизонта.





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Основные параметры

Грузоподъемность, т: 0,4 Высота подъема люльки: 36 м Длина стрелы: 23 м Шасси: КамАЗ-43118 (6×6)

Технические характеристики