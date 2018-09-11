Клинцовский автокрановый завод представил новинку для высотных работ автогидроподъёмник АГП-36-5К
25 августа в Брянске состоялась традиционная выставка «Свенская ярмарка», собравшая на Андреевском луге, у стен Свято-Успенского Свенского монастыря, более двух тысяx участников и 120 тысяч гостей.
Экспонатами на ярмарке были выбраны автомобильный кран КС-35719-1-02 грузоподъемностью 16 тонн и новинка АО «КАЗ» автогидроподъёмник АГП-36-5К с высотой подъёма 36 м.
Высотный коленчато — телескопический автогидроподъемник на шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6×6. АГП обладает высокой мобильностью и маневренностью с возможностью работы на ЛЭП. АГП-36-5К так же отличается простотой в эксплуатации и техническом обслуживании и обладает зоной работы в спектре 360° и возможность работ ниже уровня горизонта.
Основные параметры
|Грузоподъемность, т:
|0,4
|Высота подъема люльки:
|36 м
|Длина стрелы:
|23 м
|Шасси:
|КамАЗ-43118 (6×6)
Технические характеристики
|Характеристика
|Значение
|Грузоподъемность рабочей платформы, кг
|400
|Площадь рабочей платформы, м2
|1,6
|Количество людей в рабочей платформе, чел.
|2
|Угол поворота рабочей платформы, град, не более
|150
|Рабочая высота подъема, м, не более
|36
|Вылет стрелы, мм, не более
|23000
|Максимальная скорость подъема рабочей платформы, м/с
|0,5
|База, мм, не более
|3690+1320
|Колея колес, мм, не более
|2050
|Дорожный просвет, мм, не менее
|280
|Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч
|70
|Опорный контур, мм, не менее
|5700×6100
|Угол поворота стрелы, град
|360
|Способ управления
|Электрогидравлический
|Рабочее давление в гидросистеме, МПа
|25
|Полная масса подъемника, кг, не более
|21500
|Масса подъемного оборудования, кг, не более
|13300
- Великоросс
- 11.09.201817:21
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