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Производство

Клинцовский автокрановый завод представил новинку для высотных работ автогидроподъёмник АГП-36-5К

  •  © oaokaz.ru

25 августа в Брянске состоялась традиционная выставка «Свенская ярмарка», собравшая на Андреевском луге, у стен Свято-Успенского Свенского монастыря, более двух тысяx участников и 120 тысяч гостей.

Экспонатами на ярмарке были выбраны автомобильный кран КС-35719-1-02 грузоподъемностью 16 тонн и новинка АО «КАЗ» автогидроподъёмник АГП-36-5К с высотой подъёма 36 м.

Высотный коленчато — телескопический автогидроподъемник на шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6×6. АГП обладает высокой мобильностью и маневренностью с возможностью работы на ЛЭП. АГП-36-5К так же отличается простотой в эксплуатации и техническом обслуживании и обладает зоной работы в спектре 360° и возможность работ ниже уровня горизонта.

  •  © oaokaz.ru

  •  © oaokaz.ru

  •  © oaokaz.ru

  •  © oaokaz.ru
  •  © oaokaz.ru

Основные параметры

Грузоподъемность, т:0,4
Высота подъема люльки:36 м
Длина стрелы:23 м
Шасси:КамАЗ-43118 (6×6)

Технические характеристики

ХарактеристикаЗначение
Грузоподъемность рабочей платформы, кг400
Площадь рабочей платформы, м21,6
Количество людей в рабочей платформе, чел.2
Угол поворота рабочей платформы, град, не более150
Рабочая высота подъема, м, не более36
Вылет стрелы, мм, не более23000
Максимальная скорость подъема рабочей платформы, м/с0,5
База, мм, не более3690+1320
Колея колес, мм, не более2050
Дорожный просвет, мм, не менее280
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч70
Опорный контур, мм, не менее5700×6100
Угол поворота стрелы, град360
Способ управленияЭлектрогидравлический
Рабочее давление в гидросистеме, МПа25
Полная масса подъемника, кг, не более21500
Масса подъемного оборудования, кг, не более13300

  •  © oaokaz.ru
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http://oaokaz.ru/news/2018-08/news233.html

КАЗ, автогидроподъёмник АГП-36-5К
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