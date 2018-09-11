Характеристики докового комплекса «Звезда»

Строительство докового комплекса «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России на СК «Звезда».



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Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Технические характеристики:

Водоизмещение порожнем: 43 тысячи тонн!

Главные размерения: длина — 235 м, ширина — 42 м, высота — 50 м, осадка — 4.3 м.

Таким образом, сейчас это самое большое судно, строящееся для ВМФ России!

Фото с сайта dcss.ru