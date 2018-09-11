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Судостроение и судоходство

Характеристики докового комплекса «Звезда»

Строительство докового комплекса «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России на СК «Звезда».

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Проектант — ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Технические характеристики:

Водоизмещение порожнем: 43 тысячи тонн!

Главные размерения: длина — 235 м, ширина — 42 м, высота — 50 м, осадка — 4.3 м.

Таким образом, сейчас это самое большое судно, строящееся для ВМФ России!

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, плавучий док, «Звезда», 23380
  • Soviet Assault Soviet Assault
    11.09.1821:21:07

    Судно? Какое? Извините, если что.

    #1068881
    • Иван Стронг Иван Стронг
      11.09.1821:44:14

      Строительство докового комплекса «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России на СК «Звезда».

      Отредактировано: Иван Стронг~22:06 11.09.18
      #1068886
  • Soviet Assault Soviet Assault
    11.09.1821:44:20

    Всё, прочитал соседнюю новость.

    Поправьте описание.

    #1068887
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