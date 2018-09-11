Производство теплосберегающих строительных материалов открылось в Подмосковье

На Каширском вагоноремонтном заводе «Новотранс» открылось новое предприятие — «Новотранс Строй-Пласт», которое занимается выпуском высококачественного строительного материала из пенополистирола — EPS плит.

При производстве используется новейшее отечественное автоматизированное оборудование и отечественное сырье, не уступающее импортным аналогам. Первоначальная производственная мощность завода в Кашире составит до 10 тыс. м3/месяц, однако в планах производителя — активное расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В настоящее время «EPS Плита» может успешно применяться при утеплении зданий и фасадов, при дорожном строительстве и упаковке.

Ключевые особенности продукта: «EPS Плита» — это высококачественный строительный материал из пенополистирола, сочетающий надежность, безопасность и приемлемую стоимость, что в ближайшей перспективе позволит ему занять свою нишу на рынке.