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Новые заводы и цеха

Производство теплосберегающих строительных материалов открылось в Подмосковье

  •  © cod33.ru

На Каширском вагоноремонтном заводе «Новотранс» открылось новое предприятие — «Новотранс Строй-Пласт», которое занимается выпуском высококачественного строительного материала из пенополистирола — EPS плит.

При производстве используется новейшее отечественное автоматизированное оборудование и отечественное сырье, не уступающее импортным аналогам. Первоначальная производственная мощность завода в Кашире составит до 10 тыс. м3/месяц, однако в планах производителя — активное расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В настоящее время «EPS Плита» может успешно применяться при утеплении зданий и фасадов, при дорожном строительстве и упаковке.

Ключевые особенности продукта: «EPS Плита» — это высококачественный строительный материал из пенополистирола, сочетающий надежность, безопасность и приемлемую стоимость, что в ближайшей перспективе позволит ему занять свою нишу на рынке.

  •  © cod33.ru
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http://cod33.ru/regionalnye-novosti/kompaniya-novotrans-stroj-plast-zapustila-v-podmoskovnoj-kashire-innovacionnyj-teplosberegayushhij-produkt-91524.html

Московская область, новое производство, малый и средний бизнес, строительные материалы
  • Human RS Human RS
    11.09.1822:41:47

    При производстве используется новейшее отечественное автоматизированное оборудование и отечественное сырье, не уступающее импортным аналогам.

       

    #1068903
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