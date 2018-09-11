В РКС разработана инновационная система управления орбитальными группировками

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в ходе работы над концепцией новой российской многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы создали решения, полностью меняющие существующие подходы к управлению космическими аппаратами.

Создание в космосе универсальной шины обмена данными позволит не только оказывать услуги связи абонентам на Земле, но и подключить все действующие на орбите спутники к Интернету. Эту и другие разработки космического приборостроения были представлены РКС на международном форуме «Армия-2018».

Все спутники перспективной российской спутниковой инфокоммуникационной системы будут объединены в единую сеть передачи данных. Это позволит задействовать ее не только для обеспечения связи на Земле, но и для подключения к сети остальных космических аппаратов российской группировки и коммерческих клиентов. Такой канал связи может использоваться и для управления космическими аппаратами, и для приема с их борта целевой информации.

Руководитель Центра систем спутниковой связи РКС Александр САУШКИН: «Спутники превращаются в абонентские устройства цифровой сети передачи данных. Наиболее важные могут получить выделенный канал управления, а большинству кубсатов и научных аппаратов достаточно простого подключения к Интернет. Это позволит управлять ими через обычный web-интерфейс, подобно тому, как мы сейчас работаем с сервисом облачного хранения данных».

Для решения этой задачи на космические аппараты перспективной российской системы связи планируется устанавливать по несколько малонаправленных антенн. С их помощью можно будет постоянно поддерживать связь как с аппаратами, находящимися на более высоких орбитах, так и с расположенными ниже спутниками и беспилотными летательными аппаратами.

Концепция управления космическими аппаратами через Интернет была протестирована РКС в ходе работы на орбите наноспутниковой платформы ТНС-0 № 2. Одним из достижений этого эксперимента стало практическое испытание применения в качестве канала управления и обмена данными системы спутниковой связи «Глобалстар». Модем этой системы, установленный на борту ТНС-0 № 2, обеспечил надежный канал двусторонней передачи данных.

Использование спутниковой системы связи позволяет подключаться к космическому аппарату из любого места на Земле или в космосе, где есть доступ к сети Интернет. Для поддержания резервного канала связи использовалась установленная на борту спутника УКВ-радиостанция. За время работы на орбите с ТНС-0 № 2 было проведено 3 577 сеансов связи общей длительностью более 136 часов.

Использование спутниковой системы связи, специально спроектированной с учетом задач управления космическими аппаратами, позволит заметно снизить издержки коммерческих операторов таких аппаратов и сделать работу на орбите более доступной для научных коллективов.

РКС участвует в проекте создания в России универсальной глобальной системы связи, которая будет использоваться как «космическая шина данных» для предоставления услуг спутниковой персональной (телефонной) связи, Интернета, получения данных от датчиков и систем «интернета вещей», а также для управления и мониторинга беспилотных средств.