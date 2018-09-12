«Пермские моторы» поставили тысячную газотурбинную установку

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Сегодня в Перми состоялась передача тысячной ГТУ производства АО «ОДК-Пермские моторы». Установка ГТУ-25П № 87-100 мощностью 25 МВт была передана ПАО «Газпром» для эксплуатации на КС «Грязовецкая» в составе газопровода «Грязовец — Выборг» (Вологодская обл)￼

Газопровод «Грязовец — Выборг» построен для обеспечения подачи газа на исходную точку трубопровода «Северный поток». В настоящее время на КС «Грязовецкая» работают две ГТУ-16П производства «ОДК-ПМ». ГТУ-25П — первая на этом объекте установка мощностью 25 МВт.





© Фото из открытых источников

Установка относится к семейству ГТУ ПС-90ГП, созданому на базе гражданского двигателя ПС-90А (устанавливаются на самолеты Ил-76, Ил-96, Ту-204/214). Семейство является лидером продаж в ленейке промышленных двигателей ОДК. В этом семействе представлены ГТД 16-25 МВт — одни из самых надежных «наземных» двигателей, которые по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших мировых аналогов. Двигатели ПС-90ГП демонстрировали наработку на отказ более 100 000 часов.