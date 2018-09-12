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Производство

«Пермские моторы» поставили тысячную газотурбинную установку

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Перми состоялась передача тысячной ГТУ производства АО «ОДК-Пермские моторы». Установка ГТУ-25П № 87-100 мощностью 25 МВт была передана ПАО «Газпром» для эксплуатации на КС «Грязовецкая» в составе газопровода «Грязовец — Выборг» (Вологодская обл)￼

Газопровод «Грязовец — Выборг» построен для обеспечения подачи газа на исходную точку трубопровода «Северный поток». В настоящее время на КС «Грязовецкая» работают две ГТУ-16П производства «ОДК-ПМ». ГТУ-25П — первая на этом объекте установка мощностью 25 МВт.

  •  © Фото из открытых источников

Установка относится к семейству ГТУ ПС-90ГП, созданому на базе гражданского двигателя ПС-90А (устанавливаются на самолеты Ил-76, Ил-96, Ту-204/214). Семейство является лидером продаж в ленейке промышленных двигателей ОДК. В этом семействе представлены ГТД 16-25 МВт — одни из самых надежных «наземных» двигателей, которые по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших мировых аналогов. Двигатели ПС-90ГП демонстрировали наработку на отказ более 100 000 часов.

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  • rvk
  • 12.09.201814:09
  • 3
Одк, пермские моторы, Газпром, северный поток
  • Нет аватара vlTepes
    12.09.1815:44:46

    В этом семействе представлены ГТД 16-25 МВт — одни из самых надежных «наземных» двигателей, которые по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших мировых аналогов

    Только вот «аналоги» давно перешагнули рубеж 32 МВт.    

    Со всеми вытекающими. Там где западных достаточно 3 шт, там наших приходится ставить 6.

    #1069086
    • rvk rvk
      12.09.1816:26:54

      Далеко не всегда такие нужны. В принципе у Пермских моторов есть разработки и более мощных ГТУ, но пока в них нет острой необходимости для тех задач которые перед ними ставятся.

      #1069108
  • exhausted1987 exhausted1987
    12.09.1817:10:59

    На Сакскую ТЭЦ в Крыму такие же поставили недавно.

    #1069123
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