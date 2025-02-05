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ОДК впервые показала новейший авиационный авиадвигатель ПД-8.

Посетители выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москвесмогли первыми увидеть отечественную силовую установку, которую создали конструкторы рыбинского предприятия ОДК-Сатурн.

ПД-8 разработан с применением самых современных российских решений. Это полностью отечественный двигатель, в котором используются отечественные материалы и передовые технологии, в том числе 3D-печать.

«Всего несколько стран в мире способны строить собственные авиадвигатели, и Россия в их числе. На выставке NAIS наша ОДК представляет линейку отечественных двигателей для пассажирских самолетов. Главной новинкой, безусловно, станет ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100, который демонстрируется широкой общественности впервые. Работы по всем этим проектам выходят на финишную прямую: идут необходимые испытания двигателей, одновременно мы разворачиваем мощности для серийного производства. В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского для прохождения заключительного этапа — летных испытаний», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

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