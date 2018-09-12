В Московском метрополитене начал курсировать 70-й поезд «Москва»

В метро теперь курсируют 70 инновационных составов: 16 — на Калужско-Рижской линии, 42 — на Таганско-Краснопресненской и 12 — на Филевской.

Семидесятый поезд нового поколения «Москва» начал курсировать в московском метро. Инновационный состав запустили на Калужско-Рижской линии.

3 июля на Филевскую линию вышли модернизированные поезда «Москва». Их дорабатывали специально для движения по открытым участкам путей (семь из 13 станций линии построены на поверхности). В головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. В одном из промежуточных вагонов некоторые кресла сделали складными, чтобы в поезде помещалось большее количество пассажиров. Кожаную обивку сидений заменили на тканевую. Согласно исследованиям транспортного комплекса столицы, пассажиры считают такую обивку более удобной.

Вместо обычных навигационных табло над дверями установили яркие дисплеи. Информация на них видна даже на солнце. На дверях модернизированных поездов появились кнопки для открытия. За комфортный микроклимат в поезде отвечает современная система кондиционирования и отопления. К концу года на Филевской линии будет курсировать 27 поездов «Москва» особой модификации.

Всего в 2018 году в столичной подземке планируется запустить 69 инновационных составов «Москва».