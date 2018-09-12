Центр судоремонта «Дальзавод»
AO «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток) — основная ремонтная база Тихоокеанского флота, а теперь и сдаточная база Амурского судостроительного завода.
Корвет «Громкий» проекта 20380:
Корвет «Громкий» и большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» (в доке):
Фото vk.com/milinfolive
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12.09.1819:15:57
12.09.1819:26:56 Да, это БДК «Ослябя», получивший повреждения после посадки на мель 5 июля.
12.09.1819:36:27