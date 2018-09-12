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AO «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток) — основная ремонтная база Тихоокеанского флота, а теперь и сдаточная база Амурского судостроительного завода.

Корвет «Громкий» проекта 20380:



© Фото из открытых источников

Корвет «Громкий» и большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» (в доке):



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото vk.com/milinfolive