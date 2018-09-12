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Фотофакты

Центр судоремонта «Дальзавод»

  •  © Фото из открытых источников

AO «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток) — основная ремонтная база Тихоокеанского флота, а теперь и сдаточная база Амурского судостроительного завода.

Корвет «Громкий» проекта 20380:

  •  © Фото из открытых источников

Корвет «Громкий» и большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» (в доке):

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фото vk.com/milinfolive

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Владивосток, корвет, 20380, Громкий, АСЗ, Дальзавод
  • Нет аватара Lyudov
    12.09.1819:15:57

    А в плавдоке десантный корабль?

    #1069163
    • A_SEVER A_SEVER
      12.09.1819:26:56

      в плавдоке десантный корабль?
      Да, это БДК «Ослябя», получивший повреждения после посадки на мель 5 июля.

      #1069168
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