«Эникс» привез на «Армию-2018» обновленную линейку беспилотных разведчиков и воздушных мишеней

Компания «Эникс» представила на форуме «Армия-2018» разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) семейства «Элерон» и воздушные мишени. Об этом Mil.Press Военное рассказал первый заместитель главного конструктора предприятия Сергей Побежимов.

Главной новинкой стал БПЛА-разведчик «Элерон-7», созданный на базе серийно выпускаемого комплекса «Элерон-3СВ».

Изделие успешно прошло очередной этап испытаний, создатели улучшили его характеристики с учетом пожеланий заказчика. Усовершенствованы конструкция планера, силовая установка, аккумулятор и аппаратура полезной нагрузки беспилотника.

По словам Сергея Побежимова, изменения существенно увеличат надежность и продолжительность эксплуатации аппарата. Он сможет находиться в воздухе до 3,5-4 часов в зависимости от метеоусловий. Обновленный «Элерон-7» практически бесшумен и незаметен.

«Также мы демонстрируем несколько новинок, в том числе развитие линейки воздушных мишений, — отметил конструктор. — Представлены мишени с турбореактивным и пульсирующим двигателем, а также планирующая мишень воздушного старта».

По словам Побежимова, продолжает работы в области импортозамещения узлов и агрегатов силовых установок изделий, идет локализация производства ряда комплектующих в России.

Компания «Эникс» занимается разработкой, производством и серийной поставкой беспилотных авиационных комплексов различного назначения. Помимо разведывательных БПЛА предприятие выпускает динамически-подобные имитаторы самолета и воздушные мишени для проведения учений. В этом году предприятие отмечает свое 30-летие.

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