Вологодский текстиль. Сделано в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_Vd-_incpek

Сегодня Россия входит в четверку крупнейших потребителей спецодежды в мире. 4 место вслед за Китаем, Германией и США. Государство ужесточило требования к производственной безопасности и, как следствие, предприятия обязаны закупать и выдавать сотрудникам спецодежду. Идеальные условия для возрождения текстильной и швейной промышленностей, которые занимают лишь пятую часть внутреннего рынка. Вологодский текстильный комбинат — предприятие полного цикла ткацких и отделочных работ. Одна из легенд легкой промышленности советского союза, основан в 36-м году. Сегодня комбинат принадлежит консорциуму инвесторов во главе с АФК «Система», прошел техническое перевооружение и специализируется на производстве ткани для домашнего текстиля и высокотехнологичных тканей для спецодежды. В ассортименте предприятия сегодня более сорока артикулов. В разработке и на сертификации находятся еще 11 образцов ткани.

Пост сделан с содействием блогера Human RS !