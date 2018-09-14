Птицефабрика «Оредж» в Ленинградской области запустила новые линии

Птицефабрика «Оредеж» в Гатчинском районе запустила новые линии по разделке и первичной переработке птицы и производству мясокостной муки.

Автоматизированные конвейерные линии обеспечивают высокую производительность (около 20 тыс. тонн птицы в год) и благоприятные санитарные условия. Проведанная модернизация позволяет увеличить объёмы производства мяса птицы в регионе на 80 тонн. Инвестиции в проект составили 180 млн рублей.

Агрокомплекс «Оредеж» находится в деревне Батово Гатчинского района Ленобласти, птицефабрика в сотаве агрохолдинга существует с сентября 2002 года. Прежде предприятие занималось только производством яиц.

По итогам 2017 года в сельхозорганизациях Ленинградской области произведено 308,2 тыс. тонн мяса птицы, что на 4% больше, чем в 2016 году. Самообеспеченность региона мясом птицы составляет 441%. Ленинградская область является одним из ведущих в России экспортеров мяса птицы в другие регионы РФ. В отрасли птицеводства в регионе работает семь крупных птицеводческих хозяйств.