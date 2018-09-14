В Перми открыта школа на 1500 мест

1 сентября состоялось открытие нового корпуса средней общеобразовательной школы № 59 в микрорайоне Парковом г. Перми. В общей сложности теперь здесь будут учиться более 1500 школьников.

В новом корпусе будут проходить уроки для школьников с 5 по 11 классы. Лаборатории и кабинеты для практических занятий, оборудованные современной техникой, уже ждут за партами своих учеников. В действующем корпусе будет учиться начальное звено.

В ближайшее время в Перми ожидается введение в эксплуатацию школы № 42, также в Прикамье откроют школы в Красновишерске и селе Березовка. В ближайшее время будет начато строительство школы в микрорайоне Любимов города Березники. Всего в этом году предполагается открыть всего 6 школ для 3,5 тысяч детей.