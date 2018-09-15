В Чечне открыта школа на 360 мест и спорткомплекс

В селе Илсхан-Юрт Гудермесского района состоялось открытие средней общеобразовательной школы имени Аймани Кадыровой и спортивного комплекса.

Школа имени Аймани Кадыровой рассчитана на 360 ученических мест. Она заменит прежнее ветхое здание СОШ с просевшим фундаментом и коррозией внутренних стен. Проект включает актовый и спортивный залы, мини-футбольное поле, классные помещения, столовую и многое другое.

Спортивный комплекс на 532 посадочных места включает футбольное поле. Здесь созданы условия для занятия фитнесом, единоборствами и игровыми видами спорта. Комплекс полностью оборудован необходимым спортивным инвентарем.

Кроме того, в селе проведена реконструкция здания мечети, медресе, зиярта и детского садика с заменой кровли, внутренней отделкой, проведением фасадных работ, установкой нового забора и т. д.

Также проведены работы по замене кровель и заборов ряда домовладений, окрашена ограда вдоль центральной трассы, благоустроены родники.

В целях повышения качества оказываемых населению услуг ЖКХ были проведены работы по реконструкции систем электроснабжения и газоснабжения.