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Строительство высокотехнологичной установки «Евро+" на Московском НПЗ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Dn3YPJzOZ9w

На Московском НПЗ «Газпром нефти» продолжается строительство комбинированной установки переработки нефти «Евро+". «Евро+" - это ключевой проект второго этапа модернизации Московского НПЗ. Комплекс позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения. Современные технологии обеспечат рост производства топлива высокого экологического класса Евро-5, в том числе, дизельного топлива зимних сортов. В два раза увеличится выпуск авиационного топлива для столичных аэропортов. В проекте участвуют ведущие отечественные производители оборудования — заводы в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Волгограде, Волгодонске и других городах. Инвестиции «Газпром нефти» в проект составляют 98 миллиардов рублей. Со вводом «Евро+" МНПЗ обновится на 80%. После завершения программы модернизации, это будет практически новый завод, соответствующий лучшим мировым стандартам.

Пост сделан с содействием блогера Human RS !

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https://www.youtube.com/watch?v=Dn3YPJzOZ9w

строительство
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