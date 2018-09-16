В Ставрополе открыли детский сад на 160 мест

Детский сад расположен на территории жилого комплекса «Солнечный круг» и рассчитан на 8 групп, включая 2 ясельные. Построили учреждение на средства инвестора.

Здесь предусмотрено все: просторные светлые группы, большие хорошо оборудованные музыкальный и спортивный залы, яркое и функциональное игровое оборудование.

Во дворе — яркий ландшафтный дизайн, теневые навесы, 8 прогулочных детских площадок, мини-футбольное поле. Пищеблок с отдельными производственными цехами оснащен самым современным технологичным оборудованием. Есть большой медицинский блок с кабинетами врача и медицинской сестры, процедурным кабинетом и изолятором.

Стоить отметь, что учреждение оснащено подъёмниками. Это позволяет инвалиду-колясочнику подъехать с любой стороны и попасть в здание без затруднений.

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