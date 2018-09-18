Завершены комплексные электрические испытания космического аппарата «Спектр-РГ»

В ФКП «НИЦ РКП» завершены комплексные электрические испытания космического аппарата (КА) «Спектр-РГ» АО «НПО Лавочкина».

Космический аппарат «Спектр-РГ» АО «НПО Лавочкина» состоит из базового модуля служебных систем на основе многоцелевого служебного модуля «Навигатор», комплекса научной аппаратуры и адаптера. Комплексные электрические испытания КА (в комплектации без комплекса научной аппаратуры) проведены в тепловакуумной камере ВК-600/300 ФКП «НИЦ РКП». Эти испытания являются частью предъявительских и приемо-сдаточных испытаний космического аппарата. При испытаниях подтверждена работоспособность систем КА и изделия в целом в условиях, приближающихся к условиям эксплуатации (вакуум, «холодный черный» космос). В ходе испытаний проверено функционирование бортовой аппаратуры основных и резервных компонентов блоков, служебных систем КА, проверена организация управления изделием.

9 сентября КА после успешных испытаний демонтирован из камеры.

Ранее в установке ВК600/300 также успешно проводились испытания космических аппаратов НПО им. С. А. Лавочкина на основе платформы «Навигатор» «Спектр-Р», «Электро-Л» № 1 и № 2.

Для справки:

«Спектр-РГ» — международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Проект предполагает создание национальной обсерватории астрофизики высоких энергий, продолжающей последовательность астрофизических спутников «Астрон» и «Гранат», также разработанных в НПО им. С. А. Лавочкина. Аппарат строится по модульному принципу, обладает хорошими характеристиками ориентации и стабилизации, позволяет в течение года наблюдать практически всю небесную сферу.

КА «Спектр-РГ» будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 7,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 3,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

В ходе его работы ожидается, что рентгеновские телескопы, установленные на спутнике, — а это «еРозита», который разрабатывается в Германии и будет иметь рекордную чувствительность в диапазоне от 0,3 до 10 кэВ, и российский AРT-XC, который будет регистрировать рентгеновское излучение с энергиями от 6 до 30 кэВ, — сделают обзор всего неба в этих диапазонах. Это позволит открыть огромное количество (например, около 100 тыс.) таких интересных объектов, как массивные скопления галактик, что позволит исследовать крупномасштабную структуру Вселенной, проверить космологические модели.

https://www.gazeta.ru/sci...015/02/03_a_6397885.shtml