Саратовский НПЗ «Роснефти» приступил к выпуску нового бензина «Евро 6»

НК «Роснефть» на Саратовском НПЗ приступила к промышленному выпуску автомобильного бензина «Евро 6» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками, значительно превосходящего по качеству топливо, выпускаемое в настоящее время в России.

Компания разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по ключевым показателям качества. В бензинах «Евро 6» НК «Роснефть» меньше серы, что снижает коррозионную активность, меньше бензола и ароматических углеводородов, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов. При использовании такого топлива на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

НК «Роснефть» произвела масштабную реконструкцию установок Саратовского НПЗ, после которой завод перешел на выпуск топлив экологического класса 5. Современные технологии и высокая квалификация специалистов НПЗ позволили организовать промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов. Автомобильный бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ поступил в продажу и к концу сентября будет доступен потребителям на большинстве АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае.

В апреле пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM — 95 «Евро 6» стартовал в Башкирии на АЗС «Башнефти». В ходе реализации проекта были получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что новое топливо пользуется доверием и спросом у автовладельцев.

Высокие эксплуатационные характеристики «Евро 6» подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП). По результатам квалификационных и стендовых испытаний эксперты ВНИИ НП рекомендовали бензин «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами к производству и применению на автомобильной технике.

Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах Компании осуществляется в соответствии с положениями стратегии развития НК «Роснефть» одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.