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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Завод по производству пищевых ингредиентов открылся в подмосковной Истре

  •  © www.interfax-russia.ru

В городском округе Истра открыто новое предприятие по производству пищевых ингредиентов международной компании Kerry. Производственный комплекс будет выпускать до 26 тыс. тонн продукции в год, его площадь составила свыше 7 тыс. кв. м. На заводе работают более 50 человек.

На предприятии будут выпускать пищевые и функциональные ингредиенты для мясных, хлебопекарных, кондитерских, молочных изделий, мороженого, напитков, снеков и гастрономии.

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http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=967042

Московская область, иностранные инвестиции
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