Завод по производству пищевых ингредиентов открылся в подмосковной Истре

В городском округе Истра открыто новое предприятие по производству пищевых ингредиентов международной компании Kerry. Производственный комплекс будет выпускать до 26 тыс. тонн продукции в год, его площадь составила свыше 7 тыс. кв. м. На заводе работают более 50 человек.

На предприятии будут выпускать пищевые и функциональные ингредиенты для мясных, хлебопекарных, кондитерских, молочных изделий, мороженого, напитков, снеков и гастрономии.