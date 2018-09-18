ССЗ «Море» построил для ФСБ России первый катер на воздушной подушке
На вооружении крымских пограничников, которые несут службу на севере полуострова, появился новейший катер на воздушной подушке А-25ПС. Катер может передвигаться по воде, суше и льду, ограничений из-за погоды для него не существует. Это первый в России катер данного проекта, сделанный специально по заказу Пограничного управления ФСБ по Крыму.
«Этот бронированный катер может вместить целый взвод и способен разогнаться до 50 узлов, на участке, где он будет нести службу — это достаточная скорость. Катер может передвигаться по воде, суше и льду и никаких ограничений из-за погоды для него не существует», — рассказал офицер службы в городе Джанкое Пограничной управления ФСБ России по Республике Крым Артем Коваль.
По словам начальника службы в Джанкое Погрануправления ФСБ России по РК Алексея Знаменского, крымские пограничники получат еще не один такой катер.
Новейший катер проекта А-25ПС был разработан в судостроительной компании «Аэроход» в Нижнем Новгороде и собран на заводе «Море». До 2020 года планируется создать 20 подобных катеров. Длина судна 17 метров, ширина восемь метров. Дальность хода до 500 километров.
18.09.1818:22:17
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