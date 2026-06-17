На судостроительном заводе «Море» (Крым) в Феодосии состоялся спуск на воду пассажирского скоростного катамарана «Сириус-Вектор» проекта «Котлин» проекта 04580, строящегося по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«Сириус-Вектор» — первое в серии из четырех судов проекта «Котлин», которые были законтрактованы ГТЛК в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России на судостроительном заводе «Море».

Судно спроектировано в России, способно вместить до 200 человек, подходит для использования маломобильными пассажирами, оснащено просторным панорамным салоном и эргономичными креслами.

Справочно

Характеристики пассажирского катамарана проекта 04580 «Котлин»: габаритная длина — 32 м; наибольшая ширина — 8,7 м; габаритная высота — 4,7 м; высота надводного борта — 1,4 м, габаритная осадка — 1,32 м; мощность двигателей — 2×882 кВт; мореходность — 4 балла; максимальная скорость — около 30 узлов, пассажировместимость — до 200 человек, экипаж — 3 человека. Корпус и надстройка — алюминиево-магниевый сплав.