В Крыму открыли индустриальный парк «Феодосия»
В Феодосии дан старт работе первого в регионе индустриального парка.
На базе парка планируется развивать производство строительных материалов, изделий лёгкой промышленности, сельскохозяйственной продукции и другие перспективные направления. «Интерес к новой площадке уже проявили инвесторы из различных регионов России, меморандумы о намерениях подписаны с 11 потенциальными резидентами. Объём финансирования из федерального бюджета на строительство объекта составил 1,2 млрд рублей, предполагается создание более 1200 новых рабочих мест», — отметили в правителстве Крыма.
Суммарный объем заявленных инвестиций по проектам превышает отметку в 5,2 миллиарда рублей.
В целях поддержки бизнеса до конца 2027 года установлена льготная стоимость аренды земельных участков — 1 рубль за гектар в год. Также отмечается активная работа по сопровождению инвесторов и устранению бюрократических препятствий.
В рамках церемонии также состоялась закладка капсулы времени для будущих поколений на территории индустриального парка.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Судостроительный завод «Море» (Крым) сдал второй спасательный к...;государственному контракту с ФКУ «Дирекция госзаказчика».
- Судостроительный завод «Море» (входит в ОСК) передал заказ...;госконтракту, заключенному с ФКУ «Дирекция госзаказчика».
- На судостроительном заводе «Море» в г. Феодосия (Крым...троительство водолазного судна проекта SDS18 «Георгий Артюхов».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0