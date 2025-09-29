В Феодосии дан старт работе первого в регионе индустриального парка.

На базе парка планируется развивать производство строительных материалов, изделий лёгкой промышленности, сельскохозяйственной продукции и другие перспективные направления. «Интерес к новой площадке уже проявили инвесторы из различных регионов России, меморандумы о намерениях подписаны с 11 потенциальными резидентами. Объём финансирования из федерального бюджета на строительство объекта составил 1,2 млрд рублей, предполагается создание более 1200 новых рабочих мест», — отметили в правителстве Крыма.

Суммарный объем заявленных инвестиций по проектам превышает отметку в 5,2 миллиарда рублей.

В целях поддержки бизнеса до конца 2027 года установлена льготная стоимость аренды земельных участков — 1 рубль за гектар в год. Также отмечается активная работа по сопровождению инвесторов и устранению бюрократических препятствий.

В рамках церемонии также состоялась закладка капсулы времени для будущих поколений на территории индустриального парка.

