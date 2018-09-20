Холдинг «Технодинамика» досрочно завершил выполнение обязательств по гособоронзаказу

Холдинг «Технодинамика» досрочно завершил выполнениеобязательств по государственному оборонному заказу.

В рамках государственного оборонного заказа 2018 года холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех выполнил все обязательства, большую часть из них — досрочно. Об этом сообщил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2018 год предприятия холдинга «Технодинамика» выполнили досрочно. Все обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации исполнены, среди них поставка парашютно-бесплатформенных и парашютно-десантных систем, многопозиционных пусковых устройств для крылатых ракет большой дальности и вспомогательных силовых систем.

Важнейшим шагом к укреплению обороноспособности страны стали работы в рамках поставки, ремонта и продления назначенного срока службы изделий для оснащения самолетов Ту-95МС и Ту-160 Министерства обороны Российской Федерации. В этом году предприятия холдинга также досрочно закончили работы по реализации целого ряда контрактов по импортозамещению зарубежных комплектующих для авиационной техники изделиями отечественного производства, в том числе для вертолетов Ансат-У, Ка-226, самолета Ил-96 и многих других.

В реализации контрактов по Гособоронзаказу участвуют все предприятия холдинга, в частности особый вклад в этом году внесли такие предприятия как АО «НПП „Старт“ им. А.И. Яскина», АО «МПО им. И. Румянцева», АО «УАПО», АО «Электропривод», АО «УАП «Гидравлика» и АО «МКПК «Универсал».

В целом активная работа в рамках ГОЗ позволила холдингу еще раз подтвердить свою лидирующую позицию в сфере производства и обслуживания, комплектующих для авиационной и космической промышленности и уже получить заявок на сумму более 12 млрд рублей на следующий год.

Помимо контрактов с Минобороны РФ предприятия холдинга выполнили более 1100 договоров в рамках исполнения ГОЗ-2018 с заказчиками.

«В настоящий момент мы готовы заявить о досрочном выполнении государственного оборонного заказа. Второй год подряд «Технодинамика» выполняет Гособоронозаказ с опережением сроков, — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Залогом достижения таких результатов стал выстроенный механизм взаимодействия всех подразделений внутри холдинга и налаженная коммуникация с заказчиком — Министерством обороны Российской Федерации, а также соисполнителями контрактов. Хочу отметить, что коллектив холдинга, все сотрудники наших предприятий играют важнейшую роль в достигнутом результате, их труд и самоотдача позволяют выполнять все поставленные перед нами задачи».