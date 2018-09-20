В Томске запустили в производство новый тип светодиодных ламп

В Томске разработали энергосберегающую светодиодную лампу с газовым охлаждением и сферическим светораспределением, адаптированную к традиционной технологии производства ламп накаливания. Это совместный проект Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и местного предприятия «Руслед».

Лампы, произведённые по новой технологии полностью повторяют привычные лампы накаливания как по цветовой температуре, так и по габаритам, только вместо вольфрамовой нити используются тончайшие металлические ленты, с чипами, покрытыми люминофором.

Учёные НИИ светодиодных технологий ТУСУР на протяжении нескольких лет занимаются исследованиями, направленными на оптимизацию тепловых и электрических режимов чипа, на увеличение теплопроводности применяемых материалов и элементов конструкции.

— Конструкция новой лампы позволяет сохранить равномерность распределения светового потока и высокий коэффициент цветопередачи, максимально приближенный к солнечному свету. При этом наша разработка в десять раз эффективнее, чем имеющиеся сейчас на рынке лампы накаливания, — поясняет директор НИИ светодиодных технологий ТУСУР Василий Туев.

«В лампе используются кристаллы маленького размера, 650 на 400 микрометров, — рассказал разработчик, магистрант ТУСУР Кирилл Афонин. — На каждой светодиодной линейке располагается 28 кристаллов. Изначально они светят синим, а для того чтобы получить привычный белый или желтый свет, используется люминофорная композиция, которая покрывает всю линейку».

«Светодиодная лампа в десять раз энергоэффективнее обычной, — говорит Кирилл Афонин. — Кроме того, одно из главных ее достоинств — срок службы. Благодаря тому, что нити охлаждаются гелием, который более активен, чем, например, аргон, температура на кристаллах не повышается, и лампа служит дольше».

Томская светодиодная лампа не требует замены в течение пяти лет, при этом потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем аналогичная энергосберегающая. В отличие от ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, она не требует специальной утилизации.

Сейчас завод компании «Руслед» заявляет срок службы приборов в 25 тысяч часов (у обычной лампы накаливания он составляет около одной тысячи часов). В производство запущены лампы с разным номиналом мощности.