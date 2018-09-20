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Инновации

В Томске запустили в производство новый тип светодиодных ламп

  •  © inotomsk.ru

В Томске разработали энергосберегающую светодиодную лампу с газовым охлаждением и сферическим светораспределением, адаптированную к традиционной технологии производства ламп накаливания. Это совместный проект Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и местного предприятия «Руслед».

Лампы, произведённые по новой технологии полностью повторяют привычные лампы накаливания как по цветовой температуре, так и по габаритам, только вместо вольфрамовой нити используются тончайшие металлические ленты, с чипами, покрытыми люминофором.

Учёные НИИ светодиодных технологий ТУСУР на протяжении нескольких лет занимаются исследованиями, направленными на оптимизацию тепловых и электрических режимов чипа, на увеличение теплопроводности применяемых материалов и элементов конструкции.

— Конструкция новой лампы позволяет сохранить равномерность распределения светового потока и высокий коэффициент цветопередачи, максимально приближенный к солнечному свету. При этом наша разработка в десять раз эффективнее, чем имеющиеся сейчас на рынке лампы накаливания, — поясняет директор НИИ светодиодных технологий ТУСУР Василий Туев.

«В лампе используются кристаллы маленького размера, 650 на 400 микрометров, — рассказал разработчик, магистрант ТУСУР Кирилл Афонин. — На каждой светодиодной линейке располагается 28 кристаллов. Изначально они светят синим, а для того чтобы получить привычный белый или желтый свет, используется люминофорная композиция, которая покрывает всю линейку».

«Светодиодная лампа в десять раз энергоэффективнее обычной, — говорит Кирилл Афонин. — Кроме того, одно из главных ее достоинств — срок службы. Благодаря тому, что нити охлаждаются гелием, который более активен, чем, например, аргон, температура на кристаллах не повышается, и лампа служит дольше».

Томская светодиодная лампа не требует замены в течение пяти лет, при этом потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем аналогичная энергосберегающая. В отличие от ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, она не требует специальной утилизации.

Сейчас завод компании «Руслед» заявляет срок службы приборов в 25 тысяч часов (у обычной лампы накаливания он составляет около одной тысячи часов). В производство запущены лампы с разным номиналом мощности.

  •  © tehnoomsk.ru
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https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-zapuscheny-v-proizvodstvo-razrabotannye-s-uchastiem-tusura-lampy-s-bolshim-srokom-sluzhby

Томская область
  • Нет аватара termometrix
    20.09.1818:59:12

       

    #1070970
  • Нет аватара Clausson
    20.09.1819:38:18

    По форме лампа нового поколения повторяет лампу накаливания. При ее производстве используется отработанная технология изготовления колбы, цоколя и внутренних элементов обычной лампочки, но нити накаливания заменяются на светодиодные нити. Готовое изделие внешне похоже на лампу накаливания, но по характеристикам это светодиодная лампа.

    Благодарствуем журналистам за разъяснение нам неразумным что такое филаментная лампа.

    То что их начали производить в Томске это замечательно (без всяких шуток и издевательств). Но при такой подаче информации создается впечатление, что Томский универ придумал нечто совершенно инновационное. Как будто мы не покупаем подобные лампочки в обычных магазинах уже много лет подряд.

    Вместо этого, лучше бы рассказали в чем именно был вклад Томского универа. Ведь, что-то они придумали и создали, из того что было недоступно компании «Руслед» до того.

    Во всем прочем, то есть по факту начала выпуска жирный плюс.

    Вообще радует начало выпуск любого ширпотреба (потребительских товаров широкого потребления).

    Отредактировано: Clausson~19:40 20.09.18
    #1070975
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      20.09.1819:51:36

      ТУСУР сотрудничает с предприятиями как исследовательский центр, развивающий собственные технологии.

      За время действия постановления правительства РФ № 218 ТУСУР стал одним из лидеров среди российских вузов по выполнению проектов совместно с индустриальными партнёрами: вуз выполняет 9 крупных проектов, в 7 из которых является головным исполнителем. Общий объём их финансирования превышает 3 миллиарда рублей.

      По мнению ректора ТУСУРа Александра Шелупанова, постановление правительства РФ № 218 стало знаковым для университета и позволило совершить рывок в развитии его перспективных научных направлений.

      В ходе выполнения нескольких проектов ТУСУР получил серьёзный импульс развития: существенно укреплена материально-техническая база, сформирована научная инфраструктура, созданы научные коллективы. За короткий промежуток времени университет значительно укрепил свои позиции по таким направлениям, как СВЧ-электроника, наноэлектроника, радиолокация, светодиодные технологии, транспортные и космические системы, информационные и телекоммуникационные технологии, информационная безопасность.

      #1070981
  • Нет аватара Инженер2015
    20.09.1819:38:47

       

    где заказать можно?

    кто производит светодиодные нити?

    #1070976
  • Нет аватара mik88
    20.09.1820:12:28

    25 тыс часов! Тут усматриваю мировой развод. Светодиоды может и отработают заявленный ресурс, а вот элементы драйвера, которые запихнуты в цоколь — вряд ли.

    #1070989
  • vlad panikovskiy vlad panikovskiy
    20.09.1820:20:38

    На «Алли» такие лампы уже 4-5 лет назад можно было купить.

    Лучше больше внимания ракетам с гиперзвуком уделять.   

    #1070994
  • Нет аватара Bars
    20.09.1820:22:42

    А в чём отличие наших ламп от китайских, которые на вид ничем не отличимы, и продаются уже не один год.

    #1070995
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    20.09.1820:48:26

    Лисма давно такие производит. У меня дома две пару лет уже как стоят. Передайте это томским инноваторам )))

    Отредактировано: Владимир Киреев~20:49 20.09.18
    #1071004
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