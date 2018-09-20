Ижевский механический завод представил первые результаты комплексной модернизации

5 марта 2018 года было объявлено о начале комплексной модернизации ИМЗ с объёмом инвестиций 5 млрд рублей. И уже сегодня представлены первые обновления на предприятии: состоялось открытие нового инструментального производства и учебного центра.

Модернизированное инструментальное производство теперь полностью сосредоточено в новом корпусе. Сейчас здесь изготавливают широкий ассортимент металлорежущего инструмента, в том числе твердосплавных фрез, сверл и разверток. Производство сертифицировано по требованиям ГОСТ.

В новом учебном центре заводчане смогут проходить курсы повышения квалификации, обучаться вторым, либо смежным профессиям, слушать лекции и мастер-классы. В центре смогут обучать до 5,5 тыс. сотрудников в год.

Возле реконструируемого корпуса производства спортивно-стрелкового и охотничьего оружия была заложена капсула времени с информацией о старте нового этапа в жизни ИМЗ.

«Изменения, происходящие на ИМЗ в настоящее время, прежде всего, касаются капитального ремонта помещений, упорядочения логистических процессов и модернизации на производствах. Не менее важной частью проводимых преобразований является социальная сфера. Мы приступаем к строительству современного спортивного комплекса для сотрудников ИМЗ, в котором можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом. Его открытие запланировано на осень 2019 года», — отметил управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

«Всего полгода назад был дан старт инвестпрограмме ИМЗ, и уже сегодня мы показываем первые обновления на предприятии. Темп изменений будет только расти, и все значимые открытия, включая производство спортивно-стрелкового и охотничьего оружия, состоятся в рамках празднования 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова в 2019 году», — прокомментировал и.о. генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.