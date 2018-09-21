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Армия и Флот

Тихоокеанскому флоту передан корабль «Маршал Крылов»

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Для нужд Тихоокеанского флота модернизирован корабль слежения за космической обстановкой «Маршал Крылов», не имеющий аналогов в мире.

Его аппаратура позволяет в режиме реального времени как управлять кораблями, самолетами и сухопутными силами, так и вести операции в космическом пространстве. Корабль может решать не только военные задачи. Он будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный. За набор бортовых радиоэлектронных систем «Маршал Крылов» уже получил на флоте прозвище «штаб звездных войн».

В Главкомате ВМФ рассказали, что работы по модернизации корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» уже практически завершены. Пробные испытания прошли в ходе стратегических учений «Восток-2018». После окончания всех работ «Маршал Крылов» должен стать корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота (ТОФ).

Выход корабля в открытое море анонсировался перед началом учений. Правда, командование Вооруженных сил РФ не называло, какой именно корабль примет в них участие. Перед началом «Востока-2018» на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вскользь отметил, что флот опробует новую технику.

— Корабли совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил в океанских акваториях, — заявил Валерий Герасимов.

«Маршал Крылов» проекта 1914.1 — единственный корабль подобного класса в составе ВМФ России. Сейчас он числится в 114-й бригаде Тихоокеанского флота.

«Маршал Крылов» предназначен для обеспечения испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов, вывода на орбиту средств Воздушно-космических сил, поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов, севших на воду. А также для обнаружения кораблей, подводных лодок и самолетов, ретрансляции всех видов информации.

До модернизации его чаще всего использовали для обеспечения связи космонавтов с центром управления полетами (ЦУП) государственной корпорации «Роскосмос». После обновления корабль будет использоваться в том числе для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный.

Судно прошло модернизацию в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. На корабле установили новый кормовой антенный комплекс. Отремонтировали главные и вспомогательные двигатели, штурманское и радиотехническое оборудование.

Отечественный флот получит единственный в своем роде корабль, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— «Маршал Крылов» будет незаменим при управлении удаленными группировками кораблей, — отметил Дмитрий Болтенков. — Россия начала возвращаться в Мировой океан. Фактически воссоздана Средиземноморская эскадра, которая существовала при СССР. Не исключено, что воссоздадут эскадру и в Индийском океане. В таком случае корабль будет особенно полезен флоту.

«Маршал Крылов» будет способен решать многоплановые задачи, отметил руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин. Корабль может обеспечить связь в самых отдаленных уголках мира, выступив в качестве ретранслятора сигналов, пояснил он.

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https://iz.ru/788383/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/tikhookeanskii-flot-poluchil-korabl-zvezdnykh-voin

ВМФ, Маршал Крылов
  • SergeySeverny SergeySeverny
    21.09.1805:04:58

    классный корабль! приятно посмотреть!

    #1071094
  • Нет аватара seregin-s1
    21.09.1809:00:42

    Как долго мы его ждали! Ну в добрый путь!

    #1071113
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    21.09.1811:00:05

    Выглядит круто!

    #1071151
    • A_SEVER A_SEVER
      21.09.1811:15:26

      Выглядит круто!

      Корабль «Маршал Крылов» построен в Ленинграде в 1989 году, однотипный корабль «Маршал Неделин» списан в 1998 году, третий корабль серии «Маршал Бирюзов» разобран на стапеле.

      В Главкомате ВМФ рассказали
      На самом деле автор Алексей Рамм прочитал это на авиабазе    

      #1071156
  • DV DV
    21.09.1814:56:07

    Там-там-там-там-тадам-там-тадам…

    Представил на мостике «Крылова» персонажей из саги «Звездные войны»… Имперский корабль! Когда увидим «Звезду смерти»?

    Радостная весть по «Крылову»!!!

    Отредактировано: DV~14:58 21.09.18
    #1071201
  • Евгений Гуревич Евгений Гуревич
    21.09.1815:14:59

    Да действительно, корабль звездных воин.

    Какие там посты сделали, реально как из фильмов звездных воин.

    #1071204
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