Тихоокеанскому флоту передан корабль «Маршал Крылов»

Для нужд Тихоокеанского флота модернизирован корабль слежения за космической обстановкой «Маршал Крылов», не имеющий аналогов в мире.

Его аппаратура позволяет в режиме реального времени как управлять кораблями, самолетами и сухопутными силами, так и вести операции в космическом пространстве. Корабль может решать не только военные задачи. Он будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный. За набор бортовых радиоэлектронных систем «Маршал Крылов» уже получил на флоте прозвище «штаб звездных войн».

В Главкомате ВМФ рассказали, что работы по модернизации корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» уже практически завершены. Пробные испытания прошли в ходе стратегических учений «Восток-2018». После окончания всех работ «Маршал Крылов» должен стать корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота (ТОФ).

Выход корабля в открытое море анонсировался перед началом учений. Правда, командование Вооруженных сил РФ не называло, какой именно корабль примет в них участие. Перед началом «Востока-2018» на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вскользь отметил, что флот опробует новую технику.

— Корабли совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил в океанских акваториях, — заявил Валерий Герасимов.

«Маршал Крылов» проекта 1914.1 — единственный корабль подобного класса в составе ВМФ России. Сейчас он числится в 114-й бригаде Тихоокеанского флота.

«Маршал Крылов» предназначен для обеспечения испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов, вывода на орбиту средств Воздушно-космических сил, поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов, севших на воду. А также для обнаружения кораблей, подводных лодок и самолетов, ретрансляции всех видов информации.

До модернизации его чаще всего использовали для обеспечения связи космонавтов с центром управления полетами (ЦУП) государственной корпорации «Роскосмос». После обновления корабль будет использоваться в том числе для отслеживания пусков ракет с космодрома Восточный.

Судно прошло модернизацию в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. На корабле установили новый кормовой антенный комплекс. Отремонтировали главные и вспомогательные двигатели, штурманское и радиотехническое оборудование.

Отечественный флот получит единственный в своем роде корабль, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— «Маршал Крылов» будет незаменим при управлении удаленными группировками кораблей, — отметил Дмитрий Болтенков. — Россия начала возвращаться в Мировой океан. Фактически воссоздана Средиземноморская эскадра, которая существовала при СССР. Не исключено, что воссоздадут эскадру и в Индийском океане. В таком случае корабль будет особенно полезен флоту.

«Маршал Крылов» будет способен решать многоплановые задачи, отметил руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин. Корабль может обеспечить связь в самых отдаленных уголках мира, выступив в качестве ретранслятора сигналов, пояснил он.