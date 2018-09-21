В Татарстане открылся центр специального машиностроения

Новый машиностроительный комплекс создан в Зеленодольске, на базе производственного объединения «Завод имени Серго» («ПОЗиС», входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех). Центр оснащен современными цифровым линиями, обеспечивающим автоматизированное производство продукции военного назначения.

Центр специального машиностроения — обновленный производственный комплекс, где установлено современное высокотехнологичное оборудование мирового уровня. До недавнего момента для изготовления продукции здесь использовались технологии 50-80-х гг — энергозатратные, с высокой трудоемкостью, не отвечающие современным экологическим требованиям. Техническая модернизация позволила увеличить производительность труда в 2,2 раза, снизить энергопотребление в 1,5 раза и увеличить рентабельность производства в условиях малых серий и большой номенклатуры изделий.

Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Инвестиции в Центр составили свыше 4 млрд рублей.

«ПОЗиС» является основным российским производителем малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем, а также единственным в России и странах СНГ производителем более 20 типов различных пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолетов. Предприятие располагает замкнутым циклом производства: изготовление гильз, снарядов, сборка, снаряжение, имеет специальную конструкторско- технологическую службу, а также полигон для испытаний боеприпасов.