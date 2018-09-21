Третий дивизион ЗРК С-400 заступил на дежурство в Крыму

Третий дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступил на боевое дежурство в крымской Евпатории, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 „Триумф“ из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Командир полка полковник Николай Задорожный вручил приказ о заступлении командиру дивизиона. В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крыма боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» осуществили выдвижение на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Два аналогичных комплекса заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

https://rg.ru/2018/09/21/...ili-divizionom-s-400.html