Завершена сборка второго реактора для ледокола «Урал»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило сборку интегрированного корпуса второго реактора силовой установки «РИТМ-200» для третьего ледокола проекта 22220 «Урал».

Закончился последний этап сварочных работ — приварка 12-ти кассет парогенераторов (ПГ) в зоне фланца. Таким образом, изготовление второго реактора вышло на заключительную стадию. Осталось провести контрольные испытания для подтверждения качества изделия.

Кассеты ПГ изготовило АО «ОКБМ Африкантова» (также входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш). Если ранее парогенераторы находились вне реактора, то теперь располагаются непосредственно в нем и предназначены для генерирования пара необходимых параметров. Именно в этом и заключается уникальность реакторной установки «РИТМ-200», которая имеет максимально компактную и энергоэффективную интегральную компоновку оборудования.

Сейчас второй реактор готовят к гидравлическим испытаниям, затем пройдёт контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами и крышкой.

Контрольная сборка корпуса первого реактора с внутрикорпусными устройствами и крышкой для ледокола нового поколения была осуществлена 18 сентября.

Атомный ледокол проекта 22220 — справка

Технический проект атомохода разработан специалистами ЦКБ «Айсберг» в 2009 году.

Благодаря двухосадочной конструкции судно способно работать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Длина — 173,3 м Ширина — 34 м Мощность — 60 МВт Высота борта на миделе до ВП — 15,2 м Осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м Минимальная рабочая осадка — 8,55 м Водоизмещение — 33,54 тыс. т Назначенный срок службы — 40 лет Экипаж - 75 чел.