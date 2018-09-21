В Адыгее молзавод «Тамбовский» запустил новый цех упаковки молочной продукции

Одно из крупных молокоперерабатывающих предприятий Адыгеи — молзавод «Тамбовский» реализовало инвестпроект по строительству в Майкопе инновационного цеха упаковки продукции. Объем вложений составил 120 млн рублей.

Площадь цеха состовляет более 2 тысяч квадратных метров. Сейчас объемы выпуска продукции в нем составляют порядка 5 тонн в сутки, в перспективе эта цифра должна вырасти в 4 раза.

На предприятии ежегодно увеличивается численность работников, что позволяет решать проблему занятости населения хутора и соседних сельских территорий. В 2018 году по сравнению с 2016 годом численность работников завода увеличилась в 2 раза. Благодаря реализации инвестпроекта, будет создано до 250 новых рабочих мест, сейчас трудоустроено 80 человек. Темп роста заработной платы на предприятии составил 147% к уровню 2016 года.

Работников предприятия организованно доставляют на завод и обратно, обеспечивают спецодеждой, есть своя столовая, прачечная. Как заверил гендиректор, дальнейшая деятельность ООО «Тамбовский» нацелена на повышение эффективности парка технологического оборудования; сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции; снижение потерь; увеличение ассортимента и сбыта выпускаемой продукции; создание благоприятных условий труда.

https://sm-news.ru/v-adyg...yxnews&utm_medium=desktop