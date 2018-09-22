Авиапарк Тувы пополнился новым Ми-8АМТ

Тува приобрела вертолет нового поколения МИ-8АМТ, которое впервые за постсоветское время пополнило авиапарк Тувы.

До сих пор компания «Тува Авиа» располагала только двумя вертолетами Ми-8 старой модификации, еще 80-х годов выпуска. По сравнению с ними Ми-8АМТ более современен, оснащен усовершенствованным оборудованием, а также значительно улучшен в плане комфорта для экипажа и пассажиров. В частности, оборудован туалетом, гардеробом, дополнительным входом, отсеком для багажа и ручной клади.

Низкий уровень вибрации и шума, удобные кресла, широкие иллюминаторы, кондиционер, наличие информационных и аварийных световых табло, люминесцентного освещения обеспечивают комфортные условия для пассажиров. Вместимость машины — до 26 пассажиров.

«Тува Авиа» уже заключила контракт на его использование с Центром скорой помощи и медицины катастроф.

Ежегодно на вылеты санавиации из федерального и республиканского бюджетов выделяются 129,6 миллионов рублей.

Раньше большую часть этих средств зарабатывали авиакомпании из других регионов, например, Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь у республики достаточно своего авиапарка и специалистов, чтобы развивать собственную службу воздушной «скорой помощи».