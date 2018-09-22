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Энергетика и ТЭК

В Калининградской области введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ «Морская»

  •  © relematika.ru

В результате роста количества технологических присоединений в Калининградской области введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ «Морская», принадлежащая филиалу АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети.

Подстанция готова снабжать электричеством три города: Светлый, Янтарный и Приморск. Новый объект — часть глобальной Цифровизации сетей в Калининградской области.

Подстанция оснащена современными шкафами РЗА, РАС, БЦС, ОМП и цепей ТН производства компании Релематика. В составе шкафов применяются микропроцессорные устройства серии ТОР 300. Устройства отлично зарекомендовали себя на энергообъектах ДЗО ПАО «Россети» благодаря своей универсальности, надежности и высокому качеству.

Подстанция 110 кВ «Морская» построена взамен устаревшей подстанции 60 кВ «Приморск». На территории старой подстанции было возведено здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), совмещенного с закрытым распределительным устройством 15 кВ, а также установка новых силовых трансформаторов и выключателей.

Подстанция полностью наблюдаемая и дистанционно управляемая, в результате чего не требуется присутствие оперативного персонала. Управление возможно дистанционно с уровня филиала или с уровня управления электроснабжением.

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https://relematika.ru/events/vvod_podstantsii_110_kv_morskaya_v_ao_yantarenergo/

Калининградская область, новая подстанция
  • Human RS Human RS
    22.09.1814:07:45

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1071389
  • Нет аватара NeoGeography
    22.09.1816:45:13

    Оборудование ПС110кВ «Морская» полностью натовское (эстонское), как на снимке, или что-то сделано-у-нас есть? Помимо второстепенного, по мелочи?

    #1071414
    • Нет аватара alexey38
      22.09.1817:33:06

      Так по ссылке как раз отечественный производитель систем защиты и управления, его материал суда и выложен.

      #1071422
      • Human RS Human RS
        22.09.1818:09:04

        Конкретно на фото КРУ от украинской компании, так что вопрос уместный — какого хрена поддерживаем экономику враждебного государства и какой идиот допускает госзакупки на стратегические объекты оборудования с возможными «закладками». Неужели …вырезано самоцензурой… блин история с Нижне—Бурейской ГЭС не отложилась в тупых чиновничьих бошках ria.ru/incidents/20180205/1513968853.html

        #1071432
    • Human RS Human RS
      22.09.1818:08:13

      Не эстонское, а украинское, хотя страна все равно конечно враждебная.

      #1071431
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