В результате роста количества технологических присоединений в Калининградской области введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ «Морская», принадлежащая филиалу АО «Янтарьэнерго» Западные электрические сети.

Подстанция готова снабжать электричеством три города: Светлый, Янтарный и Приморск. Новый объект — часть глобальной Цифровизации сетей в Калининградской области.

Подстанция оснащена современными шкафами РЗА, РАС, БЦС, ОМП и цепей ТН производства компании Релематика. В составе шкафов применяются микропроцессорные устройства серии ТОР 300. Устройства отлично зарекомендовали себя на энергообъектах ДЗО ПАО «Россети» благодаря своей универсальности, надежности и высокому качеству.

Подстанция 110 кВ «Морская» построена взамен устаревшей подстанции 60 кВ «Приморск». На территории старой подстанции было возведено здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), совмещенного с закрытым распределительным устройством 15 кВ, а также установка новых силовых трансформаторов и выключателей.

Подстанция полностью наблюдаемая и дистанционно управляемая, в результате чего не требуется присутствие оперативного персонала. Управление возможно дистанционно с уровня филиала или с уровня управления электроснабжением.