В Алтайском крае реконструирован Заринский железнодорожный узел

Реконструированы объекты железнодорожной инфраструктуры, в том числе здания и сооружения, пассажирский мост, специалисты выполнили большой объем работ по ремонту автоматики и телемеханики, энергообеспечения, связи, заменили большинство путей и стрелочных переводов, построили новую пассажирскую платформу.

Кроме того, привокзальную площадь благоустроили, обустроили пандусы для маломобильных граждан, создали новый сквер с памятными стелами, установили памятник паровозу.

Инвестиции составили больше полумиллиарда рублей.