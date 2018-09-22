В Алтайском крае реконструирован Заринский железнодорожный узел
Реконструированы объекты железнодорожной инфраструктуры, в том числе здания и сооружения, пассажирский мост, специалисты выполнили большой объем работ по ремонту автоматики и телемеханики, энергообеспечения, связи, заменили большинство путей и стрелочных переводов, построили новую пассажирскую платформу.
Кроме того, привокзальную площадь благоустроили, обустроили пандусы для маломобильных граждан, создали новый сквер с памятными стелами, установили памятник паровозу.
Инвестиции составили больше полумиллиарда рублей.
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22.09.1821:06:42