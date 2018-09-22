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Транспорт и логистика

В Алтайском крае реконструирован Заринский железнодорожный узел

  •  © www.altairegion22.ru

Реконструированы объекты железнодорожной инфраструктуры, в том числе здания и сооружения, пассажирский мост, специалисты выполнили большой объем работ по ремонту автоматики и телемеханики, энергообеспечения, связи, заменили большинство путей и стрелочных переводов, построили новую пассажирскую платформу.

Кроме того, привокзальную площадь благоустроили, обустроили пандусы для маломобильных граждан, создали новый сквер с памятными стелами, установили памятник паровозу.

Инвестиции составили больше полумиллиарда рублей.

  •  © www.altairegion22.ru
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https://www.altairegion22.ru/region_news/viktor-tomenko-rekonstruktsiya-zarinskogo-zheleznodorozhnogo-uzla-pozvolila-sovershit-proryv-v-povyshenii-nadezhnosti-i-effektivnosti-ego-raboty_706896.html

Алтайский край, РЖД, Заринский железнодорожный узел
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