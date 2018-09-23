Новая серия насосов и моторов запущена в производство на заводе «Пневмостроймашина». 410.1.45 — это гидромашины картриджного типа, со смещенным фланцем и односторонним расположением рабочих портов (перпендикулярно оси вала).

Лидер в отрасли сельскохозяйственного машиностроения Индии завод Shaktiman отдал предпочтение новому гидромотору серии 410.1.45 производства ООО «Пневмостроймашина». Ранее предприятие закупало продукцию известного немецкого производителя.

Данный мотор предназначен для приводов рабочих органов комбайна. Индийские машиностроители планируют ставить гидроизделие на комбайны для уборки тростника. На заводе Shaktiman таких агромашин производится несколько сотен в год. Потребность на внутреннем рынке Индии в подобных гидроизделиях очень велика.

410.1.45 — гидромотор картриджного типа. Предназначен для установки в редуктор, со смещенным фланцем и односторонним расположением рабочих портов (перпендикулярно оси вала). Предусмотрены дополнительные опции, такие как: датчик частоты вращения, блок прополаскивания, встроенные предохранительные клапаны."Пневмостроймашина" наряду с данным изделием производит также гидромоторы в стандартном исполнении 410.0.45 и нерегулируемые гидронасосы 411.0.45 такого же рабочего объема. Данные модели гидроизделий востребованы в производстве коммунально-дорожных машин, катков, миниэкскаваторов, специализированных лебедок.