В Пинске открыли новое промпредприятие: белорусско-российское производство гидронасосов

22 сентября в Пинске состоялся официальный запуск белорусско-российского предприятия, специализирующегося на выпуске аксиально-поршневых гидравлических насосов. Новый производственный объект получил название «Гидравлическая объединённая компания».

Проект реализован при участии ОАО «БЕЛАЗ» управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — и АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА». Производство ориентировано на выпуск насосов с регулируемой производительностью, а также на их техническое обслуживание и ремонт.

Проект реализован в рамках импортозамещающей инвестиционной программы. Общий объём финансирования составил 597,8 миллиона российских рублей. На первом этапе предприятие будет выпускать до 5,5 тысяч насосов и запасных частей в год. При необходимости мощность может быть увеличена до 8,5 тысяч единиц.

Проект позволит:

  • сформировать собственную конструкторско-технологическую школу;
  • развить новые компетенции в области гидравлики;
  • снизить зависимость от иностранных поставщиков;
  • повысить технологическую устойчивость машиностроительного сектора.

Источник: varjag.net

