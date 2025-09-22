В Пинске открыли новое промпредприятие: белорусско-российское производство гидронасосов
22 сентября в Пинске состоялся официальный запуск белорусско-российского предприятия, специализирующегося на выпуске аксиально-поршневых гидравлических насосов. Новый производственный объект получил название «Гидравлическая объединённая компания».
Проект реализован при участии ОАО «БЕЛАЗ» управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — и АО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА». Производство ориентировано на выпуск насосов с регулируемой производительностью, а также на их техническое обслуживание и ремонт.
Проект реализован в рамках импортозамещающей инвестиционной программы. Общий объём финансирования составил 597,8 миллиона российских рублей. На первом этапе предприятие будет выпускать до 5,5 тысяч насосов и запасных частей в год. При необходимости мощность может быть увеличена до 8,5 тысяч единиц.
Проект позволит:
- сформировать собственную конструкторско-технологическую школу;
- развить новые компетенции в области гидравлики;
- снизить зависимость от иностранных поставщиков;
- повысить технологическую устойчивость машиностроительного сектора.
