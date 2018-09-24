НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Бразилию

НОВАТЭК сообщает, что дочернее общество Компании Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. поставило на рынок Бразилии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте «Ямал СПГ». Партия была доставлена компании Petrobras на регазификационный терминал Баия.

«Наша стратегия маркетинга СПГ предусматривает расширение географии поставок и диверсификацию потребителей. Мы впервые доставили СПГ собственного производства на рынок Латинской Америки, и это является подтверждением эффективности нашей логистической модели и уникального географического расположения проекта „Ямал СПГ“, что позволяет нам осуществлять конкурентоспособные поставки СПГ практически в любую точку земного шара», отметил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.