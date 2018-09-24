В пункте базирования судов Гидрографической службы СФ завершены работы по замене плавпричалов

Первые плавпричалы пос. Мишуково начали устанавливать в 1979 году. К 1982 году были введены в эксплуатацию все три плавпричала (1-й, 3-й и 4-й), что позволило безопасно швартовать более двух десятков судов и катеров Гидрографической службы СФ. К этому времени стационарные деревянные причалы (2-й и 5-й) были практически полностью изношены и в середине 80-х годов перестали использоваться по назначению.





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Но вот прошло более 35 лет, и плавпричалы, срок службы которым установлен в 25 лет, начали, что называется, «давать течь» — в прямом и переносном смысле. Первым не вынес интенсивной эксплуатации плавпричал № 3. В аварийном состоянии, он был заменен на новый в 2013 году.

В конце 2017 года предприятие ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) отправило на Северный флот два плавучих железобетонных причала ПЖТ-86 проекта 16181. В декабре оба причала были доставлены к месту назначения, в пункт базирования судов Гидрографической службы — пос. Мишуково.

В начале марта 2018 года силами Вспомогательного флота и Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота были закончены работы по установке плавпричала № 1.





© Фото из открытых источников

И вот, в сентябре 2018 года, заменен на новый плавпричал № 4.





© Фото из открытых источников

Таким образом, работы по замене выслуживших срок плавпричалов мыса Мишуков полностью завершены.

Особенно приятно отметить, что в работах по замене плавпричалов принимали участие недавно поступившие на флот спасательный многофункциональный катер-катамаран проекта 23370М «Спасатель Кононенко» (2016 г. п.) и плавкран проекта 02690 «СПК-37150» (2014 г. п.)